Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.279,69 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.63%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 4.33%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.32%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el penúltimo día, seguido de una nueva caída. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde la estabilidad fue escasa y la presión a la baja predominó en la mayoría del período analizado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427.968,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 855.937,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.139.844,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un lugar seguro y evita hacerlo en la calle o en lugares poco confiables.