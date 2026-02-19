Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 19 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.338,5 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.56%, es menor que la volatilidad anual del 16.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia fluctuante, comenzando con un aumento inicial, seguido de varias caídas y recuperaciones. A pesar de las oscilaciones, se observó una ligera tendencia al alza hacia el final del período, lo que sugiere una posible estabilización en el valor de la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este jueves, 19 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433,850 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867,700 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,169,250 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: