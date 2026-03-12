Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 12 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.277,5 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 15.92%, es menor que la volatilidad anual del 16.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la confianza en la moneda podría estar afectada por factores externos. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este jueves, 12 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427,750 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 855,500 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,139,250 pesos colombianos. Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.