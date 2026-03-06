La cotización deleuro este viernes, 6 de marzo de 2026 cerró a 4378.37 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,08% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una pérdida de valor, lo que podría generar preocupaciones en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.08% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437,837.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 875,674.02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,189,185.05 pesos colombianos.