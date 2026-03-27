La cotización deleuro este viernes, 27 de marzo de 2026 cerró a 4221.1 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.60%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.62%. Esta tendencia a la baja refleja un debilitamiento en el valor del Euro frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos intercalados por ligeras caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en algunos momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente positivo en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.00% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 422.110,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 844.220,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.105.550,05 pesos colombianos.