En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este viernes, 23 de enero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4292.15 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,96%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.06%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.12%. Estos datos reflejan una ligera estabilidad reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil que podría estar influenciado por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.96% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.214,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 858.429,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.146.074,95 pesos colombianos.