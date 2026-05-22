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La cotización deleuro este viernes, 22 de mayo de 2026 cerró a 4272.64 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-1,31% en contraste con el precio de apertura.

La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 3,25% y en el último año acumula un descenso del 12,30%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el euro alternó alzas y caídas, cerrando con tres descensos seguidos; el saldo es bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en los últimos días, lo que podría afectar la economía a corto plazo.

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -1.31%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 427264.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 854528.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 2136320.05 pesos colombianos.