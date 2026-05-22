En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 22 de mayo de 2026 cerró a 4272.64 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-1,31% en contraste con el precio de apertura.

La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 3,25% y en el último año acumula un descenso del 12,30%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el euro alternó alzas y caídas, cerrando con tres descensos seguidos; el saldo es bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en los últimos días, lo que podría afectar la economía a corto plazo.

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -1.31%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 427264.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 854528.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 2136320.05 pesos colombianos.