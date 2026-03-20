La cotización deleuro este viernes, 20 de marzo de 2026 llegó a 4269.55 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del1,32% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.04%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 8.98% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un notable aumento en los últimos días que sugiere una posible recuperación. La estabilidad en algunos momentos indica que el mercado podría estar buscando un equilibrio antes de tomar una dirección más clara. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.32% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 426.954,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 853.909,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.134.774,90 pesos colombianos.