La cotización deleuro este viernes, 13 de marzo de 2026 cerró a 4229.94 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,15% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.13%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en medio de las caídas. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda europea. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.15% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 422.993,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 845.987,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.112.469,95 pesos colombianos.