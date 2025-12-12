En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este viernes, 12 de diciembre de 2025 llegó a 4463.46 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,54%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.0244%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.66%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado del Euro.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos intercalados con algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero optimista en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.54% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 446.346 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 892.692 pesos y para 500 euros, se necesitarán 1.116.730 pesos colombianos.