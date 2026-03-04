Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4356.91 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,08%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.06%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 9.00% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones y una estabilidad intermedia. A pesar de las caídas, el Euro logró recuperarse en varias ocasiones, lo que sugiere una cierta resiliencia en su valor. Sin embargo, la inestabilidad reciente podría generar incertidumbre entre los inversores. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.08% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435,691.02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871,382.04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,178,455.10 pesos colombianos.