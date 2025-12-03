En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este miércoles, 3 de diciembre de 2025 llegó a 4387.99 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del1,87% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.29%, reflejando una ligera recuperación reciente tras una tendencia a la baja en el periodo anual.

Fuente: narrativas-co

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los cambios recientes podrían estar influenciados por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.87% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 438.799,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 877.598,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.194.495,10 pesos colombianos.