La cotización deleuro este miércoles, 21 de enero de 2026 cerró a 4302.3 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del1,26% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.48%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.91%.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.26% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 430.229,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 860.459,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.151.149,90 pesos colombianos.