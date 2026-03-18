La cotización deleuro este miércoles, 18 de marzo de 2026 cerró a 4238.47 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del1,07% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.05%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.16% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se registraron descensos, lo que sugiere un debilitamiento en su valor. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.07% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423.847,02 pesos colombianos. Quienes deseen adquirir 200 euros tendrán que desembolsar 847.694,04 pesos colombianos, mientras que el costo de 500 euros será de 2.119.235,10 pesos colombianos.