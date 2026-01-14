En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este miércoles, 14 de enero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4280.77 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,19%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.88%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. Sin embargo, también se observaron momentos de recuperación, lo que sugiere que el mercado está experimentando ajustes y reacciones a factores económicos. La estabilidad en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay un interés sostenido en la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.19% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 428077 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 856154 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2140385 pesos colombianos.