La cotización deleuro este miércoles, 11 de marzo de 2026 llegó a 4282.53 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,61%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.54%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos intercalados. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.61% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 428,252.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 856,505.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,142,614.90 pesos colombianos.