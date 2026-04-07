La cotización deleuro este martes, 7 de abril de 2026 cerró a 4258.4 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del2,55% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.38%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.06% en su valor. La cotización del Euro en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere una posible consolidación en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.55% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.839,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 851.679,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.129.199,95 pesos colombianos.