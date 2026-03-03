La cotización deleuro este martes, 3 de marzo de 2026 llegó a 4413.01 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,46%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.89%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.89% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también experimentó algunas caídas y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado dinámico, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.46% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 441.300,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 882.601,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.203.504,90 pesos colombianos.