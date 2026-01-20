En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 20 de enero de 2026 llegó a 4303.96 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del1,68% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.45%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.54% en su valor.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esto sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde los movimientos negativos han predominado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.68% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 430,396 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 860,792 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,151,980 pesos.