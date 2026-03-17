Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4257.76 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,02%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.95%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este periodo. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.02% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425775.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 851551.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2128879.90 pesos colombianos.