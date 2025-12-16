En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este martes, 16 de diciembre de 2025 cerró a 4503.73 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del1,98% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.35%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.31%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en el valor de la moneda.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un incremento notable en varios días, aunque también ha experimentado algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.98% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 450,373 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 900,746 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,251,865 pesos colombianos.