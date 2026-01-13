En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 13 de enero de 2026 llegó a 4227.0 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,03%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.97%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -6.23%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento, la tendencia general indica una presión negativa sobre la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -1.03% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 422,700 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 845,400 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,113,500 pesos colombianos.