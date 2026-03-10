Este martes, 10 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4296.07 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,44%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.36%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un comportamiento inestable. A pesar de algunos aumentos temporales, la mayoría de los días se ha registrado una disminución, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.44% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.606,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 859.213,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.147.034,90 pesos colombianos.