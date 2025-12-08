En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este lunes, 8 de diciembre de 2025 llegó a 4448.26 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,32%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 3.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.89%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento notable en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron días de retroceso, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad se mantuvo en algunos momentos, pero la tendencia positiva parece haber predominado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.32% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 444.825,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 889.651,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.224.129,90 pesos colombianos.