La cotización deleuro este lunes, 6 de abril de 2026 cerró a 4243.92 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,49% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.97%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.74%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.49% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 424.391,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 848.783,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.121.959,95 pesos colombianos.