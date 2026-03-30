La cotización deleuro este lunes, 30 de marzo de 2026 llegó a 4200.26 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,2%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.47%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyeron descensos y estabilizaciones. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.20% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 420.025,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 840.051,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.100.129,90 pesos colombianos.