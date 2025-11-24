En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este lunes, 24 de noviembre de 2025, la cotización del euro llegó a 4381.3 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,01%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.74%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.66%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de una tendencia a la baja en el periodo anual.

Fuente: narrativas-co

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre en la economía europea.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 438.129,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 876.259,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.195.649,90 pesos colombianos.