La cotización deleuro este lunes, 2 de marzo de 2026 cerró a 4386.03 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,38% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.97%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.04%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.38% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 438.602,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 877.205,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.196.514,90 pesos colombianos.