En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 19 de enero de 2026 llegó a 4259.36 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del-0,71% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.14%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere que el Euro ha enfrentado presiones que han llevado a una disminución en su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.71% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.935,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 851.871,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.129.679,95 pesos colombianos.