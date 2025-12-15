En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este lunes, 15 de diciembre de 2025 cerró a 4495.2 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,66% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.75%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.97%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en la moneda.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un notable aumento en varios momentos. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en varias ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en su valor. En general, la dinámica reciente indica un comportamiento variable, con un predominio de descensos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda subió un 0.66% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 449520.02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 899040.04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2247600.10 pesos colombianos.