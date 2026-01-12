En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 12 de enero de 2026 llegó a 4331.56 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,16%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.31%.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y un ligero aumento en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos recientes.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.16% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.156,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 866.312,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.083.156,03 pesos colombianos.