La cotización deleuro este jueves, 9 de abril de 2026 llegó a 4267.6 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,42%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.77%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.02% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad momentánea. Esta dinámica sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde los inversores podrían estar ajustando sus expectativas ante factores económicos cambiantes. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.42% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 426.760,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 853.520,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.133.800,05 pesos colombianos.