La cotización deleuro este jueves, 5 de marzo de 2026 llegó a 4361.98 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del1,46% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.42%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.00%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que incluyeron un ligero aumento y algunos días de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor del Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.46% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436,198 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872,396 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,180,990 pesos colombianos.