En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del euro llegó a 4422.0 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,12%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 3.55%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.78%. Estos datos reflejan una tendencia de fluctuación en el valor del Euro en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una serie de descensos seguidos de un leve aumento, aunque finalmente se ha mantenido estable en varios puntos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.12% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442,200 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884,400 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,211,000 pesos colombianos.