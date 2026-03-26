La cotización deleuro este jueves, 26 de marzo de 2026 cerró a 4245.53 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,26% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.31%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.89% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios altibajos que reflejan cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos incrementos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.26% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 424,552.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 849,105.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,121,764.90 pesos colombianos.