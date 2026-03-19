Este jueves, 19 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4255.63 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,14%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.58%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.79% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un leve aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.14% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.562,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 851.125,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.127.814,95 pesos colombianos.