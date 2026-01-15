En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 15 de enero de 2026 cerró a 4281.77 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,01% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.84%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en algunos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 428,177 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 856,354 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,140,885 pesos colombianos.