La cotización deleuro este jueves, 12 de marzo de 2026 llegó a 4235.16 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,17%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.53%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.36%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la confianza en la moneda podría estar afectada por factores externos. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -2.17% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423.516,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 847.032,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.117.580,10 pesos colombianos.