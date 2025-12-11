En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este jueves, 11 de diciembre de 2025 cerró a 4464.22 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del1,45% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.71%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.80%. Estos porcentajes reflejan la evolución del Euro en el mercado, mostrando una tendencia de crecimiento moderado en el último año.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del Euro en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia a la baja, con varios descensos intercalados por ligeros aumentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos y políticos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.45% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 446.422,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 892.844,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.232.110,10 pesos colombianos.