Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 27 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.673 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 21.91%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.56%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varios descensos significativos, aunque también experimentó algunos aumentos y se mantuvo estable en un par de ocasiones. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por diversos factores económicos. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 27 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367,300 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734,600 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,836,500 pesos colombianos.