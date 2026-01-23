Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 23 de enero de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.599 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.86%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.45%, superando la volatilidad anual del 13.78%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 23 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 359,900 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 719,800 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,799,500 pesos.