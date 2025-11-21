Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.759,29 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.26%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.12%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también ha experimentado algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Compara las tasas ofrecidas por diferentes entidades y elige la que te brinde mejores condiciones. Siempre realiza la operación en un lugar seguro y, si es posible, lleva a alguien de confianza contigo.