Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 16 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.683,01 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.67%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.55%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.84%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones y manteniéndose estable en una. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja predominó, aunque con algunos momentos de recuperación.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica la autenticidad de los billetes que recibas. Siempre es mejor realizar la operación en un ambiente seguro y con comprobantes de la transacción.