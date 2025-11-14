Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.741,98 pesos colombianos.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.36%, superando la volatilidad anual del 10.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, intercaladas por un ligero aumento y una estabilidad momentánea. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con algunos intentos de recuperación.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Compara las tasas ofrecidas por diferentes entidades y elige la que te brinde mejores condiciones. Siempre realiza la operación en un lugar seguro y, si es posible, lleva a alguien de confianza contigo.