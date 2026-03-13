Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.683,05 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.65%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.62%, superando la volatilidad anual del 14.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios incrementos intercalados y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: