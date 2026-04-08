Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 8 de abril de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.677,17 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.89%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.86%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.41%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión a la baja en su valor, lo que podría reflejar cambios en la oferta y demanda del mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Al igual que al comprar, conserva el recibo de la venta como respaldo.