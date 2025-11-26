Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.808,3 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.48% en su cotización.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una fluctuación moderada en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una cierta presión hacia la disminución del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible apreciación de la moneda en el corto plazo.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: