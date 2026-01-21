Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 21 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.671 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.77%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de aumento y algunos en los que se mantuvo estable. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde las presiones económicas y las expectativas de los inversores podrían estar influyendo en su valor.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.100 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734.200 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.835.500 pesos colombianos.