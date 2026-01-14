Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 14 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.645,66 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.55%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.87%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 7 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en la cantidad de días en los que se ha registrado una disminución. Sin embargo, también se observó un ligero aumento en un par de ocasiones, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica la autenticidad de los billetes que recibas. Siempre es mejor realizar la operación en un ambiente seguro y con comprobantes de la transacción.