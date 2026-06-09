Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 9 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.606,5 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.88%, pero en el último año retrocedió -7.54%, indicando un repunte reciente en un contexto anual negativo.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 4.03%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.13%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el dólar mostró tendencia alcista: siete alzas y tres bajas intermitentes, sin días planos y cerró con impulso positivo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza tras dos días de incrementos consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda que podría continuar si se mantienen las condiciones actuales en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 9 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3606.5 pesos colombianos, es de 360650 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 721300 pesos colombianos y 500 dólares, 1803250 pesos colombianos.